El Servicio de Impuestos Internos (IRS) comenzó a depositar los reembolsos del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) correspondientes a la temporada de declaraciones 2026 , del año fiscal 2025.

El beneficio alcanza hasta u$s 8.046 para las familias con tres o más hijos que califiquen esta temporada, un monto que subirá a u$s 8.231 en el año fiscal 2026. El crédito está dirigido a trabajadores de ingresos bajos y moderados.

¿Quiénes califican para el Crédito por Ingreso del Trabajo?

Para acceder al EITC, el contribuyente debe declarar ingresos provenientes de un empleo o de un trabajo independiente. El IRS aclaró que también pueden calificar ciertos ingresos por discapacidad, además de contar con un nivel de ingresos bajo o moderado según el tamaño del grupo familiar.

El beneficio también exige contar con un número de Seguro Social válido antes de la fecha límite de presentación y mantener la residencia o ciudadanía estadounidense durante todo el año. Militares y miembros del clero deben seguir reglas específicas, ya que el crédito puede impactar otros beneficios que reciben.

Estos son los principales requisitos que exige el IRS para acceder al crédito:

Tener ingresos del trabajo, ya sea como empleado o por cuenta propia.

Registrar un nivel de ingresos bajo o moderado según el tamaño familiar.

Contar con un número de Seguro Social válido antes del vencimiento de la declaración.

Ser ciudadano estadounidense o residente permanente durante todo el año.

Para acceder al EITC, el contribuyente debe declarar ingresos provenientes de un empleo o de un trabajo independiente. Freepik

¿Cuándo llega el reembolso y qué debe hacer el contribuyente?

Por ley, el IRS debió esperar hasta el 21 de febrero de 2026 para emitir los reembolsos vinculados al EITC, y la mayoría de los pagos con depósito directo se acreditó antes del 2 de marzo. Quienes presenten una declaración tardía o enmendada este año deben contemplar ese mismo plazo mínimo antes de recibir el depósito.