El pasaporte americano es un documento fundamental para ciudadanos y extranjeros naturalizados que deseen viajar al exterior, pues se trata de uno de los esenciales para poder realizar este tipo de traslados.

En ese sentido, al momento de tramitar esta identificación internacional existen varios requisitos que deben cumplirse, uno de ellos, presentar de manera obligatoria una prueba de ciudadanía, que debe ser sí o sí en inglés.

Estados Unidos bloqueará masivamente los pasaportes de quienes presenten documentos de identidad en español

Las autoridades especifican que ningún documento para acreditar la ciudadanía o necesario para el trámite del pasaporte puede presentarse únicamente en español, por lo que todas estas credenciales deben incluir de manera obligatoria una traducción profesional al inglés.

“ El traductor debe proporcionar una carta notariada que confirme la exactitud de la traducción y su capacidad para traducir el documento” , indica el Departamento de Estado.

Estados Unidos prohibirá el pasaporte a quienes no acompañen sus documentos con una traducción en inglés.

Información importante para quienes presenten su prueba de ciudadanía al tramitar el pasaporte

Las autoridades indican a todos los que deben realizar este trámite

Presentar junto con la prueba de ciudadanía una copia del frente y del reverso del documento

Las fotocopias deben estar impresas en papel blanco de 8.5″x11″

No se aceptará bajo ningún término copias electrónicas o certificados de nacimiento

Quienes deseen conocer más sobre cómo hacer el trámite podrán hacerlo ingresando aquí.

Trámite del pasaporte americano: paso a paso

En el caso de los adultos, para realizar el trámite desde cero, las instancias que deben cumplirse son las siguientes

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Toda la documentación debe entregarse a un centro autorizado de aceptación de pasaportes.