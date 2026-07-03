Las autoridades refuerzan los controles ante el aumento de los cruces fronterizos.

Una advertencia oficial encendió las alarmas entre miles de ciudadanos mexicanos que cruzan regularmente hacia Estados Unidos.

El uso incorrecto de un documento migratorio ampliamente utilizado en la frontera puede ser considerado una violación grave, con consecuencias que incluyen procesos de expulsión y restricciones futuras de ingreso.

La alerta se centra en un documento legal, pero altamente regulado, cuyo uso fuera de los límites establecidos puede activar sanciones migratorias inmediatas.

El documento que puede provocar deportación inmediata si se usa fuera de los límites

La Border Crossing Card (BCC) es el documento señalado por las autoridades estadounidenses en esta nueva advertencia. Se trata de un permiso emitido a ciudadanos mexicanos que permite el ingreso temporal a Estados Unidos por turismo o negocios.

Sin embargo, su uso está estrictamente regulado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que establece límites geográficos claros dentro del territorio estadounidense.

En el caso de estados como Nuevo México, los titulares de la BCC pueden circular únicamente dentro de una zona fronteriza limitada, que puede extenderse aproximadamente hasta 55 millas desde la frontera. Salir de ese perímetro sin autorización adicional puede ser considerado una violación migratoria grave.

Zonas permitidas: el detalle que muchos mexicanos desconocen

Uno de los puntos más sensibles del sistema es la existencia de una “zona fronteriza autorizada”, dentro de la cual los titulares pueden permanecer sin trámites adicionales.

Estas zonas varían según el estado:

California: hasta 25 millas de la frontera

Texas: hasta 25 millas

Arizona: hasta 75 millas

Nuevo México: hasta 55 millas o hasta la Interestatal 10

Fuera de estas áreas, el uso del documento puede ser interpretado como ingreso o permanencia no autorizada, lo que habilita acciones de control por parte de CBP.

Por qué la Border Crossing Card es clave en la frontera México–Estados Unidos

La Border Crossing Card es una visa B1/B2 en formato tarjeta que utilizan ciudadanos mexicanos para ingresar temporalmente a Estados Unidos por motivos de turismo o negocios.

Su uso está regulado por condiciones estrictas que deben respetarse en cada cruce, ya que no se trata de un permiso de libre circulación dentro del país.

El acceso solo está permitido a través de cruces fronterizos autorizados, lo que limita la forma en la que puede utilizarse este documento.

La estadía en Estados Unidos es temporal y depende de los tiempos establecidos por las autoridades migratorias al momento del ingreso.

El incumplimiento de estas reglas puede derivar en sanciones migratorias, cancelación del documento o incluso deportación.

Las consecuencias de no respetar los límites de la Border Crossing Card

Cruzar o permanecer fuera de las zonas autorizadas por la Border Crossing Card puede ser interpretado por las autoridades de Estados Unidos como una violación migratoria grave, incluso si el ingreso inicial fue completamente legal.