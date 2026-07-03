Frotar pasta de dientes sobre los muebles de madera se convirtió en un truco casero para eliminar manchas difíciles sin dañar la superficie ni recurrir a productos químicos. La técnica es simple, económica y solo requiere un paño y dentífrico común.

Los muebles y pisos de madera están expuestos a manchas por derrames, golpes de vasos sin posavasos o accidentes domésticos. Frente a este problema cotidiano, la pasta de dientes se posiciona como una alternativa accesible y de bajo costo.

¿Para qué sirve la pasta de dientes en los muebles de madera?

La pasta de dientes actúa como un agente suave de limpieza capaz de disolver marcas oscuras y residuos que afean la madera. Su textura permite tratar la mancha sin rayar ni desgastar el material.

Para que el truco funcione, se recomienda elegir una pasta de dientes que no sea blanqueadora ni tenga formato gel, ya que las fórmulas tradicionales dan mejores resultados sobre este tipo de superficie.

La técnica es simple, económica y solo requiere un paño y dentífrico común.

¿Cómo se aplica este truco y por qué lo recomiendan?

El procedimiento es sencillo y no requiere herramientas adicionales. Estos son los pasos para aplicarlo correctamente:

1- Colocar un poco de pasta de dientes en un paño blanco limpio.

2- Frotar suavemente sobre la mancha, siguiendo la veta de la madera.

3- Esperar un minuto, retirar los restos y verificar si la mancha desapareció.

4- Repetir el proceso sin aplicar demasiada presión si aún queda marca.

Se recomienda por su bajo costo, su facilidad de uso y porque evita el gasto en productos específicos. Sin embargo, si la mancha persiste en una madera de valor, lo más seguro es acudir a una reparación profesional antes de insistir con el método.