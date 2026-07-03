La tragedia provocada por los terremotos en Venezuela movilizó a miles de personas dentro y fuera del país para colaborar con los damnificados.

Sin embargo, en medio de la emergencia, las autoridades de Estados Unidos emitieron una alerta por una peligrosa modalidad de fraude que utiliza campañas de donación falsas para engañar a quienes desean ayudar.

Según explicaron los organismos estadounidenses, los delincuentes aprovechan la urgencia generada por los desastres naturales para difundir sitios web falsos, perfiles fraudulentos en redes sociales y campañas solidarias inexistentes, con el único objetivo de quedarse con el dinero de las donaciones.

¿Cómo funciona la estafa con falsas donaciones para Venezuela?

Los ciberdelincuentes crean organizaciones benéficas falsas, campañas de crowdfunding, perfiles en redes sociales e incluso páginas que imitan a fundaciones reconocidas para generar confianza entre los usuarios.

En la mayoría de los casos utilizan imágenes reales de la tragedia, mensajes emotivos y pedidos de ayuda urgente para convencer a las personas de realizar una donación. Una vez recibido el dinero, los fondos nunca llegan a las víctimas.

La advertencia de Estados Unidos para quienes quieran colaborar

Las falsas organizaciones benéficas se multiplican tras las emergencias humanitarias, según las autoridades. Reuters

Las autoridades recomendaron investigar siempre a la organización antes de realizar una donación y desconfiar de cualquier campaña que presione para enviar dinero de inmediato.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Verificar que la organización esté registrada.

Confirmar que el sitio web sea oficial .

Evitar donar mediante criptomonedas , tarjetas de regalo o transferencias imposibles de rastrear.

Revisar cuidadosamente los enlaces antes de ingresar datos bancarios.

Cómo donar de forma segura tras la tragedia en Venezuela

Las autoridades recomiendan colaborar únicamente con organizaciones reconocidas, verificar la autenticidad de cada campaña y conservar siempre los comprobantes de las donaciones realizadas.

También aconsejan desconfiar de mensajes compartidos únicamente por redes sociales o aplicaciones de mensajería y dedicar unos minutos a confirmar la legitimidad de la organización antes de realizar cualquier aporte.