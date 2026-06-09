Para que este documento se pueda considerar válido debe cumplir con determinadas condiciones y estándares.

Los requisitos para viajar pueden variar según el país de destino, pero en casi todos se suele exigir que tanto extranjeros como ciudadanos presenten un pasaporte válido a la hora de pasar los controles.

Para que este documento se pueda considerar válido debe cumplir con determinadas condiciones y estándares, como tener una vigencia restante mínima, buen estado físico y hojas en blanco suficientes.

Los requisitos para viajar pueden variar según el país de destino Fuente: Shutterstock Shutterstock

Paraguay prohíbe el ingreso y salida del país a quienes posterguen este trámite del pasaporte

Paraguay solicita a los extranjeros que quieran ingresar al país que presenten un pasaporte o documento de identidad vigente durante los controles en la frontera.

Por los acuerdos del Mercosur, los ciudadanos de varios países pertenecientes pueden ingresar a la región solo presentando un documento de identidad vigente para viajes turísticos en vez de un pasaporte.

No requieren visa quienes ingresen desde: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Uruguay.

¿Cómo renovar el pasaporte en Paraguay?

Los paraguayos que quieran realizar viajes internacionales, tienen que tener la documentación al día al momento de presentarla y cumplir con los requisitos que establezca el país destino. El pasaporte paraguayo tiene una vigencia de 5 años y se debe renovar antes de su vencimiento. La recomendación oficial es hacerlo 6 meses antes de que caduque.

Para renovarlo por vencimiento, se necesita presentar una Cédula de identidad vigente, el pasaporte a renovar y un certificado de cumplimiento tributario. En el caso de no ser contribuyente, se debe presentar una Constancia de No ser contribuyente.

El trámite se realiza en el Departamento de Identificaciones, en donde el personal entrega un formulario de renovación para completar. Posterior a esto, se toma una fotografía y las huellas dactilares, para después darte un comprobante con la fecha de entrega estimada. Suele demorar aproximadamente 8 días hábiles.

Bolivia prohíbe el ingreso y salida del país a quienes posterguen este trámite del pasaporte

Para ingresar a Bolivia se debe pasar por un puesto u oficina de Control Migratorio de la Dirección General de Migraciones (DIGEMIG) para registrar su entrada al país y recibir el sello correspondiente con la autorización y tiempo quedarse dentro el país.

No requieren visa quienes ingresen desde: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Perú y Uruguay.

¿Cómo renovar el pasaporte en Bolivia?

Para renovar el pasaporte, se debe presentar una Cédula de identidad, asignación de número de identidad o Certificado de nacimiento original actualizado acompañado de una copia simple.

También, se debe tener el pasaporte a renovar, ya sea que esté vencido o por vencer, con hojas rotas o sin páginas disponibles. El trámite se realiza a través de la DIGEMIG en Bolivia de forma presencial.

Chile prohíbe el ingreso y salida del país a quienes posterguen este trámite del pasaporte

Chile también solicita a los viajeros un pasaporte completamente válido durante la totalidad de la estadía. Salvo para países del Mercosur, que tienen la posibilidad de presentar simplemente su cédula de identidad, tanto para ingresar como para salir del país.

Como consideración importante, quienes ingresan a Chile como turistas deben demostrar que disponen de fondos diarios mínimos de 46 dólares estadounidenses durante su estancia.

No requieren visa quienes ingresen desde: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Perú y Uruguay.

¿Cómo renovar el pasaporte en Chile?

Para renovar tu pasaporte en Chile es necesario tener una Cédula de identidad vigente y en buen estado, y pagar el costo del trámite. Se puede solicitar a través del sitio web del Registro Civil, y posteriormente ir de forma presencial a una oficina a la hora del turno reservado.