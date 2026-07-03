Estados Unidos castiga a todos los establecimientos si su puerta se abre hacia adentro y la mantienen cerrada

En el Código Revisado de Washington (RCW) se recopilan distintos tipos de legislaciones y normativas que los residentes deben cumplir para no ser sancionados. En él, se establece que los edificios públicos deben abrirse hacia afuera a riesgo de ser penalizados si no cumplen con esta norma.

Esta infracción se considera un delito menor por cada reincidencia de cualquiera de las disposiciones que considere el artículo. Esta norma busca resguardar la seguridad de las personas dentro de estos establecimientos.

En el Código Revisado de Washington (RCW) se recopilan distintos tipos de legislaciones y normativas que los residentes deben cumplir para no ser sancionados. rawpixel.com / Teddy

Estados Unidos castiga a todos los establecimientos si su puerta se abre hacia adentro: ¿Qué establece la ley en Washington?

En el título 70 del RCW, dentro del capítulo 70.54 llamado Disposiciones generales sobre salud y seguridad, establece en el artículo 70.54.070: “Las puertas de establecimientos públicos deberán estar colgadas y dispuestas de manera que se abran hacia afuera (...)”

Asimismo, también: “(...) Durante cualquier exposición, espectáculo o reunión, deberán permanecer sin llave y sin asegurar, y en tales condiciones que, en caso de peligro o necesidad, no se impida ni se retrase la salida inmediata de dicho edificio (...)”.

La medida alcanza a:

Teatros

Óperas

Edificios escolares

Iglesias

Salones públicos

Lugares utilizados para espectáculos, exposiciones o reuniones públicas

Por último, aclara que cualquier dueño de establecimientos que no cumplan con dichas disposiciones, serán culpables de un delito menor por cada violación a cualquiera de los puntos antes mencionados.

¿Cuáles son las sanciones para los establecimientos que tengan una puerta que se abra hacia adentro?

Se castigará con hasta 1,000 dólares de multa a quienes no cumplan con estas disposiciones, o hasta 90 días en una cárcel del condado.



