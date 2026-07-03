El huevo es uno de los alimentos más consumidos en la dieta diaria. (foto: archivo).

El huevo está en casi todos los desayunos del mundo. Lo comen chicos, adultos, deportistas y personas mayores. Pero hay algo que la mayoría no sabe: su efecto en el corazón no es el mismo para todos. Y para ciertos perfiles de salud, comerlo todos los días puede ser un error silencioso con consecuencias reales.

La ciencia pasó años defendiendo al huevo, pero ahora los mismos investigadores que lo reivindicaron advierten algo que pocos quieren escuchar: hay un grupo de personas para las que comerlo todos los días puede ser peligroso.

Y lo más inquietante es que la mayoría de ellas no lo sabe.

El “efecto silencioso” en el corazón que preocupa a los expertos

La forma de cocinar los huevos afecta su aporte nutricional.

El punto clave no es si el huevo es “bueno o malo”, sino cómo interactúa con el organismo. Investigaciones recientes muestran que, en algunas personas, el consumo diario puede generar una respuesta más alta en colesterol LDL, conocido como el colesterol “malo”.

Esto no ocurre en todos los casos: de hecho, la mayoría de los especialistas coinciden en que el colesterol dietario tiene un impacto limitado en comparación con las grasas saturadas. Sin embargo, existe un grupo de personas “hiperrespondedoras” que sí podrían experimentar cambios significativos.

En esos casos, el consumo frecuente de huevos podría contribuir a un escenario menos favorable para la salud del corazón, especialmente si se combina con otros factores de riesgo como sedentarismo, estrés o mala alimentación.

Comer huevo todos los días: cuándo deja de ser saludable

Aunque el huevo aporta proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales esenciales, el problema aparece cuando se convierte en un alimento base diario sin equilibrio nutricional.

Los expertos advierten que el riesgo no está únicamente en el huevo, sino en su combinación habitual con ultraprocesados, frituras o grasas saturadas, lo que puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

En ese contexto, el consumo diario podría dejar de ser inocuo para personas con antecedentes de:

Colesterol elevado

Enfermedades del corazón

Predisposición genética a dislipidemias

Cómo consumir huevo sin afectar la salud del corazón

El huevo, bajo la lupa de los especialistas en cardiología. ChatGPT

Sin eliminarlo de la dieta, los especialistas recomiendan ajustar su consumo dentro de un patrón saludable.

Preferir cocciones simples como hervido o poché

Evitar combinarlo con grasas saturadas en exceso

Acompañarlo con verduras y fibra

Moderar la frecuencia en personas con riesgo cardiovascular

El huevo no es el enemigo, pero su consumo diario sin control podría tener consecuencias en determinados perfiles de salud.