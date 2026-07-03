El debate más importante por las armas ya está en la Corte Suprema

En Estados Unidos, la Segunda Enmienda es una de las secciones más debatidas pero protegidas de la Constitución Nacional Americana, después de la primera, sobre libertad de expresión. A lo largo de los años, la libre posesión y portación de armas generó revuelos por varias matanzas en distintos contextos.

En el último año, varios casos lograron llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos. La última semana de junio se desestimó la posibilidad de reconsiderar las leyes que restringen la posesión y portación de armas en personas de entre 18 y 20 años.

¿Se puede limitar la tenencia de armas sin afectar la Segunda Enmienda? Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

El debate más importante por las armas ya está en la Corte Suprema: ¿Se puede limitar la tenencia de armas sin afectar la Segunda Enmienda?

Si existe un debate que se mantiene activo con el paso de los años es qué tanto se puede regular y limitar esta garantía constitucional sin violar la Segunda Enmienda: “Una Milicia bien organizada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas, no se violará.”

Determinar si se trata o no de trasgresiones es justamente la tarea que está llevando a cabo la Corte Suprema con los últimos fallos en los que rechazó o aceptó determinados casos para evaluar las condiciones en las que se permiten.

Restricciones vigentes a la tenencia de armas en Estados Unidos

En estados como Connecticut e Illinois existen prohibiciones a determinados rifles semiautomáticos o de asalto debido a diversas masacres, como la que se dio en la escuela primeria Sandy Hook en 2012 que tuvo como resultado la muerte de 26 personas.

En este sentido, dichas normativas consideran que este tipo de armas están vinculadas a tiroteos masivos y por ello justifican una regulación al respecto.

Tribunales inferiores ya trataron estos casos y definieron que no se tratan de violaciones a la Segunda Enmienda, por lo que se mantienen vigentes a la espera de su tratamiento en la Corte Suprema.

El caso que podría cambiar las leyes en todo Estados Unidos: ¿Qué antecedentes desataron las últimas sesiones en la Corte Suprema?

Estas prohibiciones y regulaciones sobre determinadas armas llega después de varios años en los que la Corte Suprema se encargó de ampliar de forma progresiva la protección hacia este derecho constitucional.

En el 2008, se reconoció que la Segunda Enmienda protege el derecho individual a poseer armas para defensa personal. En 2010, esto pasó a ser aplicable frente a las diversas leyes estatales. En 2022, se estableció que las restricciones se deben “ajustar” a la tradición histórica de Estados Unidos.

¿Qué antecedentes desataron las últimas sesiones en la Corte Suprema? Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Los últimos fallos de la Corte Suprema respecto a la segunda enmienda

Aunque el debate sigue vigente, la Corte Suprema ya tomó varias decisiones durante junio de 2026, entre ellas:

El 18 de junio limitó el alcance de una ley que impedía poseer armas a personas que consumen estupefacientes dependiendo de su aplicación

El 26 de junio declaró como inconstitucional una ley de Hawaii que impedía portar armas de fuego en propiedades privadas abiertas al público, como cualquier comercio, sin que el propietario esté al tanto

El 30 de junio tomó dos decisiones importantes:

Aceptó revisar prohibiciones de rifles en Connecticut y Cook County de Illinois. Este es un caso que podría redefinir el alcance de esta garantía constitucional respecto al tipo de armas permitidas Rechazó analizar recursos contra restricciones de edad para comprar armas, que planteaban considerar la prohibición de vender armas a menores de entre 18 y 20 años.





