Volkswagen evalúa el mayor recorte de empleos de su historia: hasta 100.000 trabajadores podrían quedarse sin empleo como parte de un plan de despidos masivos que también contempla el cierre de cuatro plantas en Alemania. La automotriz debe presentar la propuesta ante su consejo de supervisión el próximo 9 de julio.

La cifra duplicaría los 50.000 despidos que la empresa ya había anunciado meses atrás. Las plantas que podrían cerrar sus puertas son las de Hanover, Zwickau, Emden y la fábrica de Audi en Neckarsulm , según trascendió en medios alemanes especializados en la industria automotriz.

¿Qué contempla el plan de despidos masivos de la automotriz?

El plan busca reestructurar por completo la operación de Volkswagen en Alemania, en un contexto de caída de ventas, competencia de marcas chinas y aranceles estadounidenses. La compañía sostuvo que “todo el grupo, incluidas sus marcas y filiales, debe atravesar un cambio profundo”.

Sin embargo, la llamada Ley de Volkswagen complica el proceso: el estado de Baja Sajonia posee el 20% de las acciones con derecho a voto de la empresa y esa normativa limita la capacidad de la dirección para cerrar plantas sin su aval.

Plantas que podrían cerrar sus puertas:

Hanover

Zwickau

Emden

Audi Neckarsulm

La automotriz debe presentar la propuesta ante su consejo de supervisión el próximo 9 de julio.

¿Cómo afecta esta decisión a los trabajadores y qué sigue?

El Comité de Empresa de Volkswagen y el sindicato IG Metall ya adelantaron que se opondrán con firmeza a los despidos y los cierres de plantas. El gobierno alemán también rechazó la medida y remarcó que su objetivo es proteger los puestos de trabajo en el país.

La compañía había pactado con los sindicatos, a fines de 2024, evitar cierres de fábricas y despidos obligatorios hasta 2030. Ahora, todo quedará en manos del consejo de supervisión, que deberá aprobar o rechazar el plan en la reunión del 9 de julio.