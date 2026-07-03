La Administración del Seguro Social (SSA) depositará hasta u$s 38.000 al año en las cuentas de las parejas que reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) en California, según los montos vigentes para 2026. El monto exacto depende de la situación de vivienda y del tipo de cuidado que reciban los beneficiarios.

Los montos surgen de la publicación oficial de la SSA para California, vigente desde enero de 2026. El pago combina la asignación federal de SSI con un suplemento adicional que otorga el estado de California a sus beneficiarios.

¿Cuánto pagará la SSA a las parejas que reciben SSI en California?

El monto más alto corresponde a las parejas en la categoría de cuidado fuera del hogar sin atención médica, que reciben u$s 3.239,14 por mes, equivalentes a casi u$s 38.870 al año. Esta cifra aplica tanto a matrimonios de edad avanzada o con discapacidad como a parejas en las que ambos integrantes son ciegos.

No todas las parejas acceden a ese máximo , ya que el pago varía según la modalidad de vivienda. Estos son los montos mensuales combinados (federal más suplemento de California) vigentes en 2026:

Montos mensuales para parejas SSI en California (2026)

Vida independiente: de u$s 2.098,83 a u$s 2.324,35 (parejas ciegas)

Vida independiente sin instalaciones para cocinar: u$s 2.356,57

En el hogar de otra persona: de u$s 1.609,70 a u$s 1.835,22 (parejas ciegas)

Cuidado fuera del hogar sin atención médica: u$s 3.239,14

En un centro de Medicaid: u$s 124,00

El monto exacto depende de la situación de vivienda y del tipo de cuidado que reciban los beneficiarios.

¿Qué deben hacer las parejas para cobrar SSI en California?

Para calificar, las parejas deben tener recursos por menos de u$s 3.000 y cumplir con los límites de ingresos que fija la SSA. La vivienda propia y, generalmente, el vehículo no se cuentan dentro de ese tope.

Los solicitantes deben tramitar además cualquier otro beneficio federal para el que califiquen y vivir en Estados Unidos o en las Islas Marianas del Norte. Quienes reciben SSI acceden de forma automática a Medi-Cal y pueden solicitar asistencia alimentaria a través de CalFresh.