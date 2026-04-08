Mantener el pasaporte mexicano vigente es un trámite clave para todos los ciudadanos y naturalizados mexicanos que desean viajar a Estados Unidos, siendo este uno de los destinos internacionales más populares. No contar con esta identificación internacional puede ocasionar graves inconvenientes tanto con las aerolíneas como con los procesos migratorios para este o cualquier destino foráneo, traduciéndose en la prohibición para realizar el viaje o en demoras significativas hasta que se cuente con los documentos correctos. De acuerdo con lo indicado por el Gobierno de México, quienes tengan que actualizar su pasaporte y sean mayores de edad deberán cumplir con los siguientes requisitos en una oficina de México o una oficina consular Contar con un pasaporte en vigencia también es crucial para el regreso a México, pues aunque no puede negar la entrada al país a sus ciudadanos, las aerolíneas tienen permitido denegar el abordaje a la aeronave a quienes no presenten este documento en regla. El pasaporte vigente no sólo es necesario al momento de viajar, sino también para tramitar documentos migratorios esenciales para realizar la visita, como la visa americana o la Tarjeta de Cruce Fronterizo, por lo que con un documento vencido tampoco será posible gestionar lo necesario para el ingreso. México se encuentra dentro del club de los 6 meses, por lo que para viajar a Estados Unidos sólo se necesitará de un pasaporte válido durante el tiempo de la estadía del viaje, sin obligación de que tenga una validez futura adicional de medio año.