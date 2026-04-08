El mercado aéreo doméstico de Estados Unidos ofrece hoy una alternativa concreta para quienes quieren volar de Nueva York a Los Ángeles sin gastar una fortuna: aerolíneas low cost como Frontier, Southwest y Spirit tienen pasajes disponibles desde menos de 85 dólares en la ruta que conecta ambas ciudades. El recorrido parte desde el Aeropuerto LaGuardia (LGA) y llega al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), con una escala intermedia según la aerolínea y la fecha elegida. La clave está en el aeropuerto de salida. Los vuelos desde LaGuardia son significativamente más baratos gracias a la presencia de aerolíneas de bajo costo en esa terminal, a diferencia de JFK o Newark, donde predominan las aerolíneas tradicionales con tarifas más elevadas. Reservar con anticipación y elegir fechas entre semana reduce aún más el precio final. El trayecto de referencia sale de LaGuardia (LGA), en el barrio de Queens, y llega al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX). Todas las opciones low cost incluyen al menos una escala en una ciudad intermedia —Denver, Chicago o Houston son las más frecuentes— antes de llegar a California. Las tres aerolíneas que operan esta ruta con las tarifas más bajas del mercado son: El precio base de cada aerolínea no incluye impuestos federales ni cargos de aeropuerto, que en rutas domésticas suelen sumar entre 20 y 30 dólares al total. Aun así, el costo final de Frontier y Southwest se mantiene muy por debajo de lo que cobran otras aerolíneas por la misma ruta. El factor equipaje es clave para comparar: lo que parece más barato puede encarecerse si se suman bolsos o valijas. Los vuelos entre LaGuardia y Los Ángeles duran aproximadamente 7 horas en total, contando la escala, más tiempo que un vuelo directo desde JFK. Para quienes priorizan precio sobre velocidad, la diferencia vale la pena. Una vez en destino, el servicio de transporte Flyaway conecta LAX con la Union Station en el corazón de Los Ángeles a bajo costo, sin necesidad de alquilar auto ni tomar un taxi. Las reservas se gestionan directamente en el sitio de cada aerolínea, donde los calendarios de tarifas bajas permiten comparar precios por fecha antes de confirmar. Los precios mencionados corresponden a tarifas base registradas en cada aerolínea y pueden variar según fecha y disponibilidad. Se recomienda consultar directamente en los sitios oficiales antes de reservar.