El documento permite a ciudadanos mexicanos ingresar legalmente a determinadas zonas de Estados Unidos bajo las condiciones establecidas por las autoridades migratorias.

Estados Unidos confirmó que existe una vía legal para ingresar al país sin tramitar la visa americana tradicional. Se trata de una alternativa utilizada por miles de mexicanos que cruzan la frontera cada semana.

La Tarjeta de Cruce Fronterizo (Border Crossing Card o BCC) es un permiso pensado para ciudadanos mexicanos que realizan visitas temporales a zonas fronterizas de Estados Unidos.

Este documento funciona como una alternativa a la visa tradicional para determinados casos y bajo condiciones específicas establecidas por el Gobierno.

¿Quiénes pueden entrar a Estados Unidos con la Border Crossing Card?

La Tarjeta de Cruce Fronterizo está disponible únicamente para ciudadanos mexicanos que obtengan la autorización correspondiente mediante el proceso consular y viajen por tierra o mar.

Quienes ingresan utilizando este documento pueden permanecer en determinadas zonas fronterizas de Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa de turista convencional , siempre que cumplan con las condiciones migratorias fijadas por las autoridades.

Cuando el viajero pretende desplazarse fuera de las áreas autorizadas o permanecer por un período mayor al permitido, deberá contar con la documentación migratoria correspondiente.

¿Cuáles son las condiciones para ingresar con este documento?

Las autoridades estadounidenses establecen que los titulares de la Border Crossing Card deben cumplir con una serie de requisitos durante su ingreso al país.

Los ciudadanos mexicanos pueden cruzar la frontera usando BCC.

Entre las principales condiciones se encuentran:

Presentar una BCC vigente .

Cumplir los criterios para una visa B1/B2

Viajar por motivos compatibles con el permiso otorgado

Respetar los límites territoriales y el tiempo máximo de permanencia autorizados.

Cumplir con los controles migratorios al momento del ingreso.

¿La Border Crossing Card reemplaza la visa americana?

Si se utiliza de manera independiente, no. Sólo puede cumplir la misma función que una visa americana cuando se acompaña con un pasaporte en absoluta vigencia. En este último caso, se permite visitar cualquier parte del país.