Existen documentos que salvan a los inmigrantes de una posible deportación en Estados Unidos.

La política migratoria de Estados Unidos volvió a poner el foco sobre una obligación que muchos inmigrantes pasan por alto. Ante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), contar con determinados documentos puede resultar fundamental para demostrar que una persona tiene autorización para permanecer en el país y evitar deportaciones.

Aunque no todos los extranjeros están obligados a portar la misma documentación, las autoridades federales recuerdan que existen registros migratorios y comprobantes oficiales que sirven como prueba del estatus legal y que pueden evitar confusiones durante una verificación de identidad.

¿Qué documentos pueden servir como prueba ante el ICE?

Las autoridades migratorias reconocen distintos documentos oficiales que permiten acreditar que una persona se encuentra legalmente en Estados Unidos o que cumple con los requisitos exigidos por la legislación migratoria.

Entre ellos se encuentran:

Tarjeta de residente permanente (Green Card).

Documento de Autorización de Empleo (EAD).

Formulario I-94 , que acredita la admisión o permanencia legal en el país.

Avisos oficiales emitidos por USCIS relacionados con solicitudes migratorias.

Comprobantes de registro migratorio expedidos por el Gobierno federal.

Documentación que demuestre la existencia de un proceso migratorio vigente, cuando corresponda.

Los especialistas recomiendan conservar estos documentos en buen estado y, siempre que sea posible, portar los originales o copias autorizadas.

¿Quiénes deben llevar documentación migratoria?

Evitar una deportación migratoria es posible en Estados Unidos.

La legislación estadounidense establece que determinados extranjeros mayores de 18 años deben llevar consigo, en todo momento, la documentación que acredite su registro migratorio cuando la ley así lo exige.

No contar con estos comprobantes puede derivar en demoras durante un procedimiento de identificación e incluso generar inconvenientes mientras las autoridades verifican la situación migratoria del extranjero.

¿Estos papeles impiden una deportación automática?

Contar con documentación migratoria no significa que una persona quede exenta de un procedimiento migratorio, pero sí permite demostrar de forma inmediata cuál es su situación ante las autoridades.

Si un inmigrante posee un documento válido que acredita su permanencia legal o un proceso migratorio en curso, los agentes pueden verificar esa información con mayor rapidez y evitar errores derivados de la falta de identificación.

Los expertos recuerdan que cada caso se analiza de manera individual y que la documentación debe ser auténtica, vigente y corresponder al titular.