Viajar dentro de Estados Unidos podría ser posible incluso con un pasaporte vencido, siempre que se cumplan ciertas condiciones específicas. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) confirmó que algunos pasajeros podrán abordar vuelos nacionales con pasaportes expirados, siempre que el documento no supere un determinado tiempo de vencimiento y sea utilizado como identificación dentro del país. Los viajeros pueden presentar un pasaporte expirado como identificación para vuelos domésticos si: La normativa busca facilitar la identificación de viajeros en vuelos internos cuando el pasaporte aún puede servir como documento de identidad. Aunque el documento esté vencido, puede seguir siendo útil para confirmar la identidad dentro del país durante un período limitado. Sin embargo, la política puede variar según la situación y el agente de seguridad, por lo que siempre se recomienda llevar un documento vigente cuando sea posible.