Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, ofreció pagar los salarios de los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en Estados Unidos. Esta propuesta llega en medio de un bloqueo parcial del presupuesto federal que mantiene a miles de empleados trabajando sin remuneración desde febrero, mientras los aeropuertos se encuentran sumergidos en el caos. La acción no solo pone en evidencia la fragilidad del sistema ante impasses políticos, sino que también abre el debate sobre la influencia que un individuo multimillonario puede tener sobre funciones clave del Estado, incluyendo quién puede volar y quién no. Desde el 14 de febrero, el financiamiento del Departamento de Seguridad Interior (DHS) se encuentra paralizado debido a tensiones políticas entre demócratas y republicanos sobre las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Como consecuencia, miles de empleados quedaron en una especie de suspensión laboral sin goce de sueldo, mientras que los agentes de la TSA —al ser considerados esenciales— continúan desempeñando sus funciones sin percibir ingresos. El nivel de ausentismo creció de forma notable, generando retrasos que pueden prolongarse durante horas en los controles de seguridad. Esta situación afecta a miles de pasajeros, que deben enfrentar largas filas, mientras los aeropuertos intentan sostener servicios básicos. El escenario no solo refleja una crisis de financiamiento, sino que también expone la fragilidad de un sistema clave para la seguridad del transporte aéreo en el país. En un mensaje publicado en X, Elon Musk expresó: “Me gustaría ofrecerme a pagar los salarios del personal de la TSA durante este impasse presupuestal que está afectando negativamente la vida de tantos estadounidenses en aeropuertos de todo el país”. La fortuna personal de Elon Musk, estimada en 839.000 millones de dólares según Forbes, le permitiría afrontar este gasto sin poner en riesgo su patrimonio. Más allá del alivio económico inmediato, la iniciativa lo ubica en un plano simbólico de influencia dentro del ámbito de la seguridad aérea, un terreno que históricamente estuvo bajo control exclusivo del Estado. Sin embargo, aunque manifestó públicamente su intención de cubrir los salarios de los agentes de la TSA durante el bloqueo presupuestario, no hay indicios de que pretenda asumir funciones operativas o regulatorias en los aeropuertos. La TSA continúa siendo un organismo dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, y todas las decisiones vinculadas a la seguridad aérea, los protocolos y las autorizaciones de vuelo siguen bajo jurisdicción federal, supervisadas por el gobierno y reguladas por normativas estrictas.