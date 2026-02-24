En medio de la volatilidad global, la inflación y la competencia entre monedas y activos digitales, un informe reciente de Bloomberg volvió a poner en el centro de la escena al oro como el activo de reserva más grande y poderoso del planeta. Aunque el dólar estadounidense continúa siendo la principal moneda de intercambio internacional y las criptomonedas ganan espacio en el debate financiero, el metal precioso mantiene su lugar como refugio histórico de valor. Los bancos centrales y grandes inversores siguen acumulando oro como respaldo estratégico ante escenarios de incertidumbre económica y tensiones geopolíticas. El metal precioso conserva su relevancia por varias razones: A lo largo de la historia, el oro ha sido utilizado como base de sistemas monetarios y como reserva estratégica de riqueza. Aunque el patrón oro ya no rige el sistema financiero global, el metal continúa siendo uno de los pilares de las reservas internacionales. Mientras el dólar depende de la economía estadounidense y las cripto del mercado digital, el oro se apoya en su escasez física y en siglos de reconocimiento global.