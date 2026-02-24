El Gobierno de Estados Unidos puede suspender o liberar embargos de cuentas bancarias y bienes cuando el contribuyente demuestra que la medida le provoca un daño económico inmediato. A través del Servicio de Impuestos Internos (IRS), existe un procedimiento formal para solicitar la liberación de un embargo si la retención de fondos impide cubrir gastos básicos o continuar con la actividad económica. Un embargo de cuentas o bienes puede liberarse si el contribuyente demuestra que la medida: Para que el embargo sea suspendido o liberado, el contribuyente debe: