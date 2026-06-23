En la mayoría de los casos, para poder visitar Estados Unidos como turista es necesario tramitar primero una visa americana.

Aunque este documento no es garantía absoluta de que se permitirá realizar el viaje, sí es necesario para que las autoridades permitan que se realice el traslado hacia el puerto de entrada del país.

En ese marco, el Departamento de Estado advierte en su sitio web oficial sobre una práctica con el visado que puede causar su revocación administrativa automática: removerla del pasaporte en el que fue originalmente emitida.

Estados Unidos revocará la visa americana de quienes presenten así su documento

De acuerdo con las autoridades, las visas que no se encuentren físicamente presentes en el pasaporte del viajero en el que fueron emitidas o que evidencian daños severos, pierden automáticamente toda su validez para viajar.

“Si su visa ha sido dañada de alguna manera, deberá volver a solicitar una nueva visa en una embajada o consulado de EE. UU. en el extranjero", se afirma.

La visa americana jamás deberá removerse del pasaporte donde fue originalmente emitida.

En esa línea, si el pasaporte en el que se encuentra el visado perdió validez, la visa no debe removerse para colocarse en uno actualizado, sino que conserva toda su vigencia para viajar siempre y cuando se muestre con una identificación válida. Es decir, habrá que viajar con doble pasaporte, el viejo con la visa vigente y el nuevo.

Otra información esencial sobre visas americanas que todos deben considerar

La visa americana sólo debe ser utilizada para su propósito, pues realizar actividades que se encuentren fuera de los permisos que contempla cada tipo podrían poner en peligro su perdurabilidad. Un ejemplo es comprar mercadería para revender utilizando la visa de turismo, pues bajo esta categoría no se admite ninguna actividad comercial.

Por otra parte, respetar los plazos de entrada y salida pautados es esencial para preservar el documento y volver a utilizarlo, dado que cuando exceden estos períodos, la visa se anula automáticamente por considerarse fuera de estatus. En estos casos, no puede volver a utilizarse.