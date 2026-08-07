La visa americana es un documento fundamental para todas las personas que desean visitar Estados Unidos, pues existe una para cada tipo de viaje y, a no ser que se cuente con alguna exención para tramitarla, será solicitada por las autoridades para habilitar la llegada al puerto de entrada.

En el caso de los ciudadanos mexicanos, la Tarjeta de Cruce Fronterizo o BCC también puede utilizarse como documento válido de ingreso, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos necesarios para que sea aceptada.

En ese marco, así sea que se utilice visa americana o BCC, es fundamental que previo al viaje se verifique un dato clave: la fecha en la que este documento fue tramitado, pues su validez es limitada y no se permitirá el traslado si está vencido.

Aeropuertos de Estados Unidos bloquea la llegada de mexicanos que hayan tramitado su visa o BCC en esta fecha

Los ciudadanos mexicanos que quieran viajar a EE.UU. no podrán hacerlo con ninguna visa americana o BCC que haya sido tramitada antes de agosto de 2016, dado que la validez máxima de estos documentos es 10 años.

Si este período finalizó, será necesario que el portador actualice el visado para poder viajar.

Verificar este dato y corroborar que el permiso se encuentra en vigencia es fundamental para evitar cualquier inconveniente con las autoridades.

La visa americana y la BCC tienen una validez máxima de 10 años. Fuente: Shutterstock.

Cómo debe renovarse la visa americana

El Departamento de Estado afirma que, cuando la visa americana debe actualizarse, es necesario pasar nuevamente por todo el proceso de solicitud de visado. Sin embargo, se especifica que existen determinadas situaciones en las que el solicitante de un visado puede eximirse de la entrevista al renovar el documento. Estos casos son detallados por cada Embajada de Estados Unidos.

Tan sólo los viajeros que califiquen para la revalidación automática podrán reingresar durante un período corto con un visado caducado.

¿Qué sucede si el momento de vencimiento de la visa americana coincide con la estadía en el país?

Si bien el visado debe ser válido al momento de realizar el viaje, que expire durante la estadía en Estados Unidos no se considera un problema.

“Si el Oficial de Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, Aduanas y Protección Fronteriza en el puerto de entrada te admitió en Estados Unidos por un periodo específico, anotará tu periodo autorizado de estancia en tu sello de admisión o en el Formulario I-94, llamado Registro de Llegada/Salida. Podrás permanecer en Estados Unidos durante tu periodo autorizado de estancia, incluso si tu visado expira durante el tiempo que estés en Estados Unidos.”, afirman las autoridades.