La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) confirmó la compra de más de 1.200 vagones nuevos para reemplazar los trenes de las líneas 1, 3 y 6 del subte de Nueva York. Los nuevos coches, llamados R262, sustituirán a las unidades que circulan desde la década de 1980 y que todavía conservan los icónicos asientos naranjas.

La inversión total supera los u$s 11.000 millones y representa la compra de vagones más grande en la historia de la MTA . El plan también contempla unidades adicionales para los trenes suburbanos que conectan la ciudad con sus alrededores.

¿Qué cambia con la llegada de los nuevos vagones del subte de Nueva York?

El reemplazo apunta a renovar cerca de un tercio de toda la flota de subtes de la ciudad. Demetrius Crichlow, presidente de MTA NYC Transit, remarcó que se trata de coches que llevan más de cuatro décadas en funcionamiento .

Muchos de los nuevos vagones tendrán diseño “open gangway”, sin puertas entre un coche y otro, lo que permite circular libremente por todo el tren. Además, incorporarán iluminación LED y tecnología más moderna que la de las unidades actuales.

Entre las principales mejoras que prometen los R262 se incluyen:

Diseño sin divisiones entre vagones para mayor circulación

Iluminación LED en lugar de los sistemas antiguos

Mayor capacidad de pasajeros por la eliminación de puertas internas

Reemplazo de unidades con más de 40 años de uso

Una expansión que podría ser aún mayor

La MTA evalúa sumar más de 1.000 vagones adicionales a la orden original. Janno Lieber, presidente del organismo, destacó que esta compra renovará aproximadamente un tercio de toda la flota subterránea en una sola operación.

El reemplazo apunta a renovar cerca de un tercio de toda la flota de subtes de la ciudad.

¿Cuándo empezarán a circular los nuevos trenes y a quiénes afecta la medida?

El anuncio llega en un momento de presión para la MTA, luego de un reciente aumento en la tarifa del subte. Los pasajeros de las líneas 1, 3 y 6 son los primeros beneficiados, ya que sus formaciones cuentan con algunos de los vagones más antiguos del sistema.

Como antecedente inmediato, los nuevos vagones R211 ya comenzaron a circular por la línea B, que conecta Brooklyn con el Bronx. Esto demuestra que el proceso de renovación de la flota ya está en marcha en otros sectores del subte.

Sin embargo, los R262 no llegarán de forma inmediata. Según confirmó la MTA, la fabricación y puesta en marcha de los nuevos coches se extenderá durante varios años, con una llegada estimada para principios de la década de 2030.