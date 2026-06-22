Estados Unidos aprobó la venta de 100 misiles Stinger a Brasil por u$s 330 millones, en una operación que busca reforzar la defensa aérea del país sudamericano. La medida fue confirmada por el Departamento de Estado a través de una notificación oficial al Congreso.

La venta incluye misiles FIM-92K Stinger Block I junto con equipos de apoyo logístico y asistencia técnica. El Bureau de Asuntos Político-Militares detalló que la operación se enmarca en los esfuerzos de modernización de las fuerzas armadas brasileñas.

¿Qué incluye la venta de armamento a Brasil?

La operación contempla 100 misiles Stinger Block I, además de gripstocks, asistencia en ingeniería y servicios de soporte logístico brindados por el gobierno y contratistas estadounidenses. Los principales contratistas serán RTX Corporation y Lockheed Martin.

El comunicado oficial precisó que, por el momento, no existe un acuerdo de compensación (offset) vinculado a esta venta. Cualquier acuerdo de ese tipo deberá negociarse directamente entre Brasil y las empresas contratistas en el futuro.

Equipos y servicios incluidos

100 misiles FIM-92K Stinger Block I

Gripstocks (sistemas de lanzamiento)

Asistencia en ingeniería e integración

Soporte logístico y técnico de contratistas estadounidenses

Los principales contratistas serán RTX Corporation y Lockheed Martin.

¿Para qué usará Brasil estos misiles?

Según el Departamento de Estado, el objetivo central es que Brasil pueda asumir mayor responsabilidad sobre su propia seguridad territorial. Los misiles fortalecerán su capacidad de defensa aérea frente a amenazas actuales y futuras.

La venta también apunta a mejorar el control del espacio aéreo brasileño para combatir operaciones de narcotráfico y narco-terrorismo en su territorio y en la región. Washington remarcó que la operación no alterará el equilibrio militar en América del Sur ni requerirá el envío de personal estadounidense adicional al país.