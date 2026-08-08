El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) ha confirmado cambios significativos para los conductores mayores. En adelante, todos los adultos que excedan una determinada edad deberán satisfacer nuevos requisitos para la renovación de la licencia de conducir y lo realizarán con mayor regularidad.

Cambios en las licencias de conducir: las personas mayores de esta edad no podrán renovarlas de manera habitual.

A partir de este momento, en California, los conductores de 70 años o más deberán:

Renovar la licencia de forma presencial

Realizarlo cada cinco años

Actualizar datos y fotografía

Someterse a controles básicos en el momento de la renovación

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) ha confirmado cambios significativos para los conductores mayores.

Esto sustituye el esquema previo en el que todos los conductores podían realizar la renovación por internet o con menor supervisión.

¿Qué consecuencias enfrentan las personas que no adhieren a las nuevas normativas?

Los adultos que no cumplan con el nuevo esquema de renovación sufrirán las siguientes consecuencias: