Recibir el rechazo de una visa de turista para Estados Unidos no significa que la puerta quedó cerrada para siempre. El gobierno confirmó que quienes tuvieron su visa rechazada pueden volver a solicitarla y obtener la aprobación, si sus condiciones cambiaron desde la primera solicitud.

Cuando un solicitante es rechazado bajo la sección 214(b), no es posible apelar esa decisión, pero sí puede volver a solicitarla presentando evidencia de cambios significativos en sus circunstancias. El rechazo aplica solo a esa solicitud específica, no al solicitante de forma permanente.

¿Qué cambios permiten volver a solicitar la visa de turista rechazada?

Los oficiales consulares evalúan los planes de viaje, los recursos financieros y los vínculos del solicitante fuera de Estados Unidos para determinar su elegibilidad. Si esos factores mejoran de forma sustancial, una nueva solicitud puede tener un resultado distinto.

Los cambios que fortalecen una nueva solicitud incluyen: obtener empleo estable, adquirir una propiedad, iniciar un negocio, contraer matrimonio, tener hijos, inscribirse en estudios formales o corregir errores de la solicitud anterior.

Documentos que respaldan el cambio de circunstancias

Contrato laboral vigente o constancia de empleo

Escrituras de propiedad o título de bienes inmuebles

Acta de matrimonio o partidas de nacimiento de hijos

Certificado de inscripción a estudios formales

Estados de cuenta bancarios actualizados

Los oficiales consulares evalúan los planes de viaje, los recursos financieros y los vínculos del solicitante fuera de Estados Unidos para determinar su elegibilidad. freepik

¿Qué pasa si se vuelve a pedir la visa sin cambios reales?

No existe restricción de tiempo para volver a presentar una solicitud tras el rechazo, siempre que haya documentación adicional que demuestre mayor elegibilidad. El problema surge cuando se presenta exactamente el mismo perfil que motivó la negativa.

Volver a solicitar con los mismos documentos y argumentos de la solicitud anterior muy probablemente resultará en otro rechazo. Los oficiales verifican si hubo cambios reales, y la ausencia de mejoras concretas es, por sí sola, motivo suficiente para una nueva denegación.