Estados Unidos sigue endureciendo los controles migratorios en los cruces fronterizos y ahora se puso el foco en una práctica que puede tener consecuencias inmediatas para algunos conductores comerciales extranjeros.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) advierte que determinadas infracciones vinculadas al uso indebido de visas podrían derivar en la revocación del permiso y en la prohibición de entrada al país.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) advierte que determinadas infracciones vinculadas al uso indebido de visas podrían derivar en la revocación

Estados Unidos revoca automáticamente todas las visas americanas: ¿Qué está pasando con la CBP?

Según lo informado por la CBP, algunos incumplimientos cometidos por conductores comerciales extranjeros podrían derivar en la cancelación inmediata y automática de sus visas. La medida alcanza principalmente a camioneros que realizan operaciones fronterizas y poseen una visa de negocios para desarrollar su actividad.

En este sentido, las autoridades migratorias recuerdan a los extranjeros que una visa no garantiza un ingreso al país si no se cumplen con las reglas y condiciones impuestas. Cada vez que alguien ingresa al territorio, los agentes revisan el historial y determinan si siguen siendo admisibles, por lo que si detectan irregularidades pueden revocar el permiso.

Estados Unidos prohíbe la entrada a las personas que hayan cometido este error: información importante a tener en cuenta

Uno de los errores más frecuentes consiste en usar la visa de negocios para desempeñarse en actividades que Estados Unidos considera como empleo dentro del territorio, algo que excedería el permiso otorgado y la categoría obtenida.

En el caso de los camioneros, esto puede incluir operaciones que no se ajusten a las condiciones establecidas para los cruces comerciales internacionales. Cuando los agentes detectan una irregularidad, pueden cancelar la visa, bloquear el acceso al país y dejar constancia de lo sucedido.