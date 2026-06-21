Adquirir la ciudadanía estadounidense constituye un proceso extenso, riguroso y sumamente regulado. A pesar de que miles de individuos logran naturalizarse anualmente, los requisitos legales, las prorrogas administrativas y los rigurosos controles de antecedentes han inflacionado considerablemente la dificultad para alcanzar dicho estatus, que se vuelve cada vez más complicado.

No obstante, existen excepciones poco comunes que pueden facilitar la obtención de la ciudadanía. Los extranjeros que posean apellidos de linaje enteramente estadounidense encuentran ciertas ventajas que les permiten acceder de manera más expedita a los trámites migratorios.

El pasaporte estadounidense debe renovarse en persona en estos casos. Fuente: archivo.

Atención | Compendio exhaustivo de apellidos de linaje completamente estadounidense

De acuerdo con especialistas en inmigración, ciertos apellidos habituales en Estados Unidos poseen una mayor probabilidad de figuración en registros oficiales, lo cual simplifica los procedimientos migratorios. Entre tales apellidos se destacan:

Anderson

Brown

Davis

Johnson

Jones

Miller

Smith

Wilson

¿Poseer un apellido estadounidense garantiza la ciudadanía de forma automática?

Tener un apellido con raíces históricas en Estados Unidos puede facilitar el proceso de verificación de antecedentes, lo que podría acelerar diversos pasos en los trámites migratorios. Adicionalmente, representa una significativa ventaja para quienes poseen vínculos familiares con ciudadanos estadounidenses, considerando que el patrocinio familiar es una de las vías más efectivas para acceder a la naturalización.

No obstante, no confiere directamente la ciudadanía ni ningún derecho migratorio en Estados Unidos. La ciudadanía se fundamenta en hechos legales y no en el nombre o apellido.

Sólo puede ostentar la ciudadanía estadounidense quien satisfaga alguna de las siguientes exigencias:

Nacimiento en Estados Unidos o en alguno de sus territorios (como Puerto Rico o Guam).

Nacimiento en el extranjero, pero con al menos uno de los padres ciudadano estadounidense, bajo ciertas condiciones legales.

Naturalización, que se refiere a la obtención de la ciudadanía tras residir legalmente y cumplir con requisitos como tiempo de residencia, conocimiento del idioma, examen cívico y buena conducta, entre otros.