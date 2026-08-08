La combinación de sal gruesa y detergente es uno de los trucos caseros más populares para limpiar superficies con suciedad adherida. La sal actúa como un abrasivo suave que ayuda a desprender restos de grasa y alimentos mientras que el detergente disuelve la grasa y facilita su eliminación.

Aunque no reemplaza los productos para manchas difíciles , muchas personas la usan porque requiere pocos ingredientes, es económica y puede aplicarse en distintos elementos de cocina.

Mezclar sal gruesa con detergente: ¿Para qué sirve?

Esta mezcla suele usarse para limpiar ollas y sartenes con restos de comida pegada y para eliminar grasa adherida en rejillas y hornallas .

Otras personas la suelen usar para fregar bandejas para horno con suciedad incrustada y limpiar fregaderos de acero inoxidable.

¿Cómo usar este mezcla de sal gruesa con detergente?

Solo se necesitan dos ingrediente dos cucharadas de sal gruesa y una o dos cucharadas de detergente líquido. Se debe mezclar para obtener una pasta espesa. En el caso de que quede demasiado seca, puede agregarse una pequeña cantidad de agua.

Después, aplicar sobre la superficie y dejar actuar entre 5 y 10 minutos y luego frotar con una esponja antes de enjuagar con abundante agua.

Otras personas la suelen usar para fregar bandejas para horno con suciedad incrustada y limpiar fregaderos de acero inoxidable. Chat GPT

¿Por qué recomiendan mezclar sal gruesa con detergente?

La principal ventaja es que combina la acción desengrasante del detergente con el efecto abrasivo de la sal gruesa, lo que facilita desprender residuos sin necesidad de usar productos más agresivos.

Evitar su uso sobre superficies como mármol, granito pulido, aluminio anodizado, vidrio con recubrimiento especiales o acero inoxidable de alto brillo.



