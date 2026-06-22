La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), anunció beneficios para una serie de viajeros que decidan volar en los Estados Unidos.

Según informaron las autoridades, esta medida permitirá acceder de manera gratuita a TSA PreCheck a un grupo seleccionado de usuarios. Se trata de un programa que facilita la agilidad en los trámites de viaje y permite pasar los controles de seguridad aeroportuaria de manera más expedita.

A quiénes favorece la reciente directriz comunicada por TSA

De acuerdo con el anuncio oficial, los proveedores CLEAR, IDEMIA y Telos renunciarán a la tarifa de inscripción para todos los individuos que formen parte de la familia Gold Star, es decir, cónyuges, padres, hijos y hermanos de un militar caído en servicio. En consecuencia, a partir de este momento podrán inscribirse de forma gratuita.

“En conmemoración del Día de la Independencia y en honor al sacrificio continuo de las familias militares, la TSA se complace en presentar una iniciativa integral que tiene como objetivo mejorar la experiencia de viaje de los integrantes de la comunidad militar de los EE. UU.“, expresaron las autoridades.

Asimismo, los cónyuges de militares y miembros del servicio uniformado podrán beneficiarse de un descuento de 25 dólares en su inscripción a TSA PreCheck.

“Este nuevo beneficio apoya a las familias que viajan con regularidad para reunirse con los miembros del servicio o que se reubican debido a asignaciones de deber", concluyeron.

Los proveedores CLEAR, IDEMIA y Telos renunciarán a la tarifa de inscripción para todos los individuos que formen parte de la familia Gold Star.

Otras personas que se benefician de este servicio

De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades federales, todos los miembros del personal militar y del Departamento de Defensa (DOD) son elegibles para TSA PreCheck gratuito presentando su número de identificación del DOD como número de viajero conocido al momento de realizar sus reservas.

Adicionalmente, los menores de 12 años no enfrentarán restricciones al acompañar a estos viajeros. En cambio, los jóvenes de 13 a 17 años deben constar en la misma reserva aérea y estar con un padre o tutor elegible para TSA PreCheck a fin de poder beneficiarse del control acelerado.

Ni visa ni Real ID: la nueva identificación que sirve para abordar vuelos en Estados Unidos. Imagen: archivo.

¿Cuáles son las ventajas del reciente programa declarado por TSA?

Los usuarios que participen en el programa podrán disfrutar de una inspección acelerada en los puntos de control y no será necesario que se quiten zapatos, cinturones ni chaquetas livianas. Además, tanto los dispositivos electrónicos como su bolsa de productos líquidos podrán permanecer en el equipaje de mano.