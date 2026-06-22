Mezclar bicarbonato de sodio con vinagre de manzana es un truco casero sumamente popular para quienes optan por incluir preparaciones caseras en sus rutinas de limpieza.

Esta combinación, que destaca por su fácil aplicación y bajo costo, une las propiedades de dos ingredientes usualmente presentes en los hogares y se utiliza para facilitar la eliminación de suciedad en diferentes superficies.

Mezclar bicarbonato de sodio con vinagre de manzana: por qué lo recomiendan y para qué sirve

El bicarbonato de sodio combinado con el vinagre de manzana crea una mezcla capaz de ayudar a desprender fácilmente restos de suciedad acumulada.

El bicarbonato tiene propiedades abrasivas suaves que contribuyen a quitar restos adheridos a superficies difíciles, mientras que el vinagre de manzana aporta propiedades desodorizantes y ayuda a aflojar tumultos de grasa, residuos de jabón u otras acumulaciones.

El bicarbonato de sodio y el vinagre de manzana son grandes aliados dentro de las rutinas de limpieza.

Cómo se utiliza la mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre de manzana

Esta combinación puede usarse para limpiar

Fregaderos de cocina

Bachas de baño

Juntas de azulejos

Cualquier resto de grasa

Desagües con malos olores

Para prepararla se necesitan dos cucharadas de bicarbonato de sodio con un chorro de vinagre de manzana.

Es fundamental siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.