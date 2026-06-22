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Mezclar bicarbonato de sodio con vinagre de manzana es un truco casero sumamente popular para quienes optan por incluir preparaciones caseras en sus rutinas de limpieza.
Esta combinación, que destaca por su fácil aplicación y bajo costo, une las propiedades de dos ingredientes usualmente presentes en los hogares y se utiliza para facilitar la eliminación de suciedad en diferentes superficies.
Mezclar bicarbonato de sodio con vinagre de manzana: por qué lo recomiendan y para qué sirve
El bicarbonato de sodio combinado con el vinagre de manzana crea una mezcla capaz de ayudar a desprender fácilmente restos de suciedad acumulada.
El bicarbonato tiene propiedades abrasivas suaves que contribuyen a quitar restos adheridos a superficies difíciles, mientras que el vinagre de manzana aporta propiedades desodorizantes y ayuda a aflojar tumultos de grasa, residuos de jabón u otras acumulaciones.
Cómo se utiliza la mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre de manzana
Esta combinación puede usarse para limpiar
- Fregaderos de cocina
- Bachas de baño
- Juntas de azulejos
- Cualquier resto de grasa
- Desagües con malos olores
Para prepararla se necesitan dos cucharadas de bicarbonato de sodio con un chorro de vinagre de manzana.