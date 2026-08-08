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Los extranjeros que obtienen la residencia permanente legal en Estados Unidos reciben la documentación que acredita este estatus, conocida como Tarjeta de Residencia Permanente o Formulario I-551.

Este documento permite acreditar el derecho a vivir y trabajar de forma permanente en Estados Unidos. Además, los residentes permanentes también pueden usar la Green Card para regresar al país después de determinados viajes al exterior.

Estados Unidos permite la estadía y trabajo legal: ¿Quiénes pueden obtener el Formulario I-551?

El Formulario I-551 se emite como prueba del estatus de residente permanente legal. Por lo tanto, no todos los extranjeros cumplen los requisitos para poder solicitar de forma directa esta tarjeta.

Según lo dispuesto por la ley migratoria, deben encajar en alguna de las categorías de residencia permanente:

Familia: determinados familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes.

Empleo: trabajadores que califican para categorías de inmigración basadas en empleo.

Refugio o asilo: refugiados y asilados que reúnen los requisitos para ajustar su estatus.

Programa de Visas de Diversidad: personas seleccionadas que posteriormente cumplen con todos los requisitos para recibir la residencia.

Categorías especiales: determinados inmigrantes contemplados por leyes o programas migratorios específicos.

El Formulario I-551 funciona como evidencia de esa condición migratoria.

El Formulario I-551 se emite como prueba del estatus de residente permanente legal. El Cronista | Shutterstock y ChatGPT

Formulario I-551: ¿Qué requisitos se deben cumplir?

Los requisitos dependen de la categoría mediante la que se busca obtener la residencia permanente.

Presentar la petición migratoria correspondiente, cuando la categoría requiera una. Si la persona se encuentra en Estados Unidos y es elegible, presentar el Formulario I-485, Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus. Si se encuentra fuera de Estados Unidos, realizar el proceso consular correspondiente para obtener una visa de inmigrante y ser admitido posteriormente como residente permanente. Cumplir con los requisitos particulares de la categoría, que pueden incluir documentación de respaldo, controles de seguridad, datos biométricos y examen médico, según corresponda. Recibir la aprobación de la residencia permanente .

¿Qué permite hacer el Formulario I-551 en Estados Unidos?

Aquellos titulares de la Tarjeta de Residente Permanente podrán:

Vivir permanentemente en Estados Unidos , mientras se mantenga el estatus migratorio.

Trabajar legalmente en el país sin necesitar una visa de trabajo temporal.

Acreditar identidad y autorización de empleo ante empleadores.

Salir de Estados Unidos y solicitar el reingreso como residente permanente, siempre sujeto a las normas migratorias aplicables.

Solicitar la ciudadanía estadounidense mediante naturalización cuando se cumplan los requisitos de elegibilidad y tiempo de residencia correspondientes.

Una persona recibe su Tarjeta de Residente Permanente después de que se aprueba su Formulario I-485 o después de ser admitida en Estados Unidos como residente permanente tras completar el procesamiento consular.