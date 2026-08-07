El pasaporte vigente es uno de los documentos fundamentales para realizar viajes internacionales y superar los controles migratorios.

Por eso, quienes dejan para último momento la renovación pueden encontrarse con restricciones para abordar un vuelo o ingresar a su destino.

México, Perú y República Dominicana cuentan con requisitos específicos de vigencia que los viajeros deben revisar antes de emprender un viaje.

¿Qué pasa si una persona posterga la renovación del pasaporte?

Postergar la renovación no implica por sí solo una prohibición general de viajar. El problema aparece cuando el documento vence o deja de cumplir con la vigencia mínima requerida por el país de destino.

En esos casos, las consecuencias pueden comenzar incluso antes de llegar al control migratorio. La aerolínea puede comprobar la documentación antes del embarque y, si el pasajero no reúne las condiciones exigidas, impedir que suba al avión.

Por eso, las autoridades migratorias recomiendan revisar la fecha de vencimiento con anticipación y realizar el trámite de renovación cuando sea necesario.

México: qué vigencia debe tener el pasaporte para viajar

México negará el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite con su pasaporte ChatGPT

En México, los requisitos dependen de la nacionalidad del viajero y del motivo de la visita. Para los ciudadanos mexicanos que viajan al exterior, la Secretaría de Relaciones Exteriores recomienda verificar que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses antes del viaje.

La propia SRE también advierte que algunos destinos y compañías aéreas exigen ese período adicional de vigencia, por lo que resulta fundamental comprobar las condiciones específicas antes de viajar.

En consecuencia, quienes tengan un pasaporte próximo a vencer deberían anticipar la renovación para evitar inconvenientes con la documentación.

Perú: el requisito que puede impedir el ingreso al país

Perú mantiene una exigencia especialmente clara para los viajeros extranjeros: el pasaporte debe contar con una vigencia mínima de seis meses desde el ingreso al territorio nacional.

La Superintendencia Nacional de Migraciones advierte que no cumplir con esta condición puede provocar una declaratoria de inadmisión y el reembarque del pasajero hacia su país de origen.

Por este motivo, quienes tengan previsto viajar a Perú deberían comprobar la fecha de vencimiento antes de comprar los pasajes o iniciar el viaje.

República Dominicana: qué deben revisar los viajeros

En República Dominicana, la regla general para los viajes con fines exclusivamente turísticos establece que el visitante debe contar con un pasaporte válido y vigente durante toda su permanencia y hasta la fecha prevista de salida del territorio.

Esto significa que no alcanza con que el documento sea válido al momento de llegar: el viajero debe verificar que continúe vigente durante el período correspondiente a su estadía.

La Dirección General de Migración también contempla situaciones particulares y excepciones para determinadas nacionalidades, por lo que es recomendable comprobar las condiciones aplicables al caso concreto antes de viajar.

Los errores con el pasaporte que pueden arruinar un viaje

Además de tener el documento vencido, existen otros problemas que pueden generar inconvenientes durante un viaje internacional:

No cumplir con la vigencia mínima exigida por el destino.

Presentar un pasaporte deteriorado o con páginas dañadas.

Esperar hasta último momento para iniciar la renovación.

No revisar los requisitos específicos del país de destino.

Confundir las reglas de un país con las de otro.

No verificar si la aerolínea aplica requisitos adicionales para permitir el embarque.

En el caso de Perú, por ejemplo, la autoridad migratoria confirmó que un pasaporte que no cumpla con los seis meses de vigencia puede derivar en la denegación del ingreso