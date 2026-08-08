Después de un día largo, los pies pueden terminar cansados, pesados o hinchados, especialmente cuando una persona permanece muchas horas de pie o camina durante buena parte de la jornada.

Entre las alternativas que ganaron popularidad aparece una combinación sencilla de aceite de oliva y sal, utilizada como parte de una rutina de cuidado de los pies.

¿Para qué sirve lavar los pies con aceite de oliva y sal?

La combinación puede incorporarse como un momento de relajación después de la jornada. El aceite de oliva ayuda a “ablandar” la piel, mientras que la sal puede utilizarse en una preparación para el baño o masaje de los pies.

El objetivo principal es favorecer una sensación de descanso y ayudar a que los pies se sientan menos pesados después de permanecer mucho tiempo de pie.

Además, el masaje suave durante la aplicación puede contribuir a generar una sensación agradable de relajación.

¿Cómo preparar esta mezcla casera para los pies?

ChatGPT

Para realizar este ritual de cuidado en casa se necesitan pocos ingredientes:

Aceite de oliva

Sal

Agua tibia

Un recipiente donde puedan sumergirse los pies

La mezcla puede utilizarse durante unos minutos, procurando que el agua tenga una temperatura agradable y evitando que esté demasiado caliente.

Después, se pueden realizar masajes suaves sobre los pies para complementar la rutina de relajación.

¿Por qué recomiendan este truco antes de dormir?

Una de las razones por las que este tipo de rutina se incorpora por la noche es porque puede convertirse en un momento de descanso y relajación antes de acostarse.

Después de una jornada con muchas horas de actividad, dedicar unos minutos al cuidado de los pies puede ayudar a generar una sensación de bienestar y aliviar la percepción de cansancio acumulado.

Sin embargo, si la hinchazón es frecuente, intensa o aparece acompañada de dolor, conviene consultar con un profesional de la salud en lugar de depender únicamente de remedios caseros.

¿Qué precauciones hay que tener?