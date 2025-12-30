No todas las modalidades están habilitadas para renovar el pasaporte en Estados Unidos. Cuando se utiliza una vía incorrecta, la solicitud simplemente no se procesa y el trámite debe volver a iniciarse.

Según aclaró el Departamento de Estado, es un error frecuente en oficinas de correo que también funcionan como centros de recepción de pasaportes , donde muchos solicitantes intentan actualizar el documento de forma presencial.

¿Por qué Estados Unidos no permite renovar el pasaporte si se intenta de esta forma?

Estados Unidos no permite renovar el pasaporte cuando la persona presenta el Formulario DS-82 en una oficina de recepción de pasaportes. Estos centros solo están habilitados para solicitudes iniciales y no pueden recibir renovaciones.

En esos casos, la solicitud no avanza y debe enviarse nuevamente de forma correcta. Además, no corresponde el pago de la tasa de u$s 35, ya que ese cargo solo aplica a quienes solicitan un pasaporte por primera vez con el Formulario DS-11.

Fuente: archivo.

¿Cómo renovar el pasaporte correctamente y evitar que rechacen el trámite?

Para que la renovación sea válida, el Formulario DS-82 debe enviarse por correo, sin revisión previa del personal postal, a la dirección oficial del Departamento de Estado.

Indicaciones oficiales para el envío: