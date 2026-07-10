La Gobernadora Kathy Hochul, y el alcalde Zohran Mamdani, presentaron “Next Stop: Fast Buses, Better Service”

La Gobernadora Kathy Hochul, y el alcalde Zohran Mamdani, presentaron “Next Stop: Fast Buses, Better Service”, un plan trazado para terminar en cinco años que busca transformar por completo el sistema de autobuses de la ciudad de Nueva York.

La iniciativa contempla una inversión de 800 millones de dólares y apunta a reducir los tiempos de viajes, mejorar la confiabilidad del servicio y modernizar la infraestructura en los cinco distritos.

La Gobernadora Kathy Hochul, y el alcalde Zohran Mamdani, presentaron “Next Stop: Fast Buses, Better Service" Chat GPT

Construirán el mejor sistema de autobuses de la historia: ¿Qué proponen Hochul y Mamdani?

El plan “Next Stop: Fast Buses, Better Service” prevé una serie de cambios para acelerar el transporte público, entre los que se contemplan:

Mejoras de velocidad en 50 corredores prioritarios distribuidos en los cinco distritos

Creación de cinco rutas de autobuses rápidos de nueva generación

Incorporación de alrededor de 2.500 coches nuevos para reemplazar cerca del 40% de la flota

Instalación de refugios y asientos en las paradas

Colocación de 90 pantallas de información en tiempo real, con un objetivo de 2.900 para el 2030

Plantación de 30 árboles en paradas durante 2026 , y mejoras para reducir el calor extremo

Expansión del control de carriles exclusivos con 200 nuevas cámaras para 2027, además de las instaladas en los coches

Implementación gradual de abordaje por todas las puertas, algo que permitirá ahorrar entre 6 y 12 minutos de viaje en trayectos de ida y vuelta

El ambicioso plan de Hochul y Mamdani: ¿Cómo funcionan ahora los autobuses?

Actualmente, el sistema de autobuses de Nueva York es el más grande del país y moviliza a millones de pasajeros todos los días. No obstante, experimenta problemas de saturación en horas pico, baja velocidad comercial y demoras ocasionadas por el tráfico, la cantidad de paradas y el tiempo de ascenso de pasajeros.

Para revertir esta situación, el nuevo plan prioriza corredores donde los autobuses suelen circular con mayor lentitud y también busca agilizar la circulación mediante carriles exclusivos más efectivos.

Habrá menos demoras y los coches serán de la más nueva generación: ¿Cuándo llegan y en qué lugares inician?

Las primeras acciones comenzarán durante los próximos años, mientras que el abordaje por todas las puertas iniciará a partir de 2027.

Las primeras cinco rutas rápidas de nueva generación estarán ubicadas en: