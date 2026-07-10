Rociar vinagre blanco y cáscaras de naranja en la mesada de la cocina: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El vinagre blanco es un aliado en las tareas de limpieza por sus propiedades que ayudan a remover suciedad cotidiana, restos de grasa y manchas provocadas por minerales que se acumulan en las distintas superficies.

No obstante, su olor no es tan agradable y por ello muchos desisten de usarlo como complemento. Es por ello que se descubrieron los trucos de mezclas, como la que se logra con las cáscaras de naranja, para que dejen una fragancia más disfrutable por sus aceites esenciales.

Para qué sirve rociar vinagre blanco y cáscaras de naranja en la mesada de la cocina

En mesadas de material como laminado, acero inoxidable o granito sellado, puede ayudar a:

Remover restos de grasa ligera y suciedad

Eliminar marcas de salpicaduras y residuos de alimentos

Neutralizar olores que quedan después de cocinar

Dejar un aroma cítrico fresco en la cocina

Limpiar otras superficies lavables como azulejos, el exterior de la heladera o puertas de la alacena

Atención: no es una mezcla adecuada para todas las superficies. Chat GPT

Cómo preparar la mezcla de vinagre blanco y cáscaras de naranja para la mesada de la cocina

Para preparar esta mezcla, se colocarán las cascaras de una o dos naranjas y se las cubrirá por completo con vinagre blanco. Luego se debe tapar y dejar reposar en un lugar fresco y oscuro.

Tras dejarlo macerar por entre 7 y 14 días, se debe colar la preparación y colocarla en un rociador junto con una parte de agua.

Rociar sobre la mesada y pasar un paño de microfibra limpio hasta retirar la suciedad. En el caso de que la superficie haya estado en contacto con alimentos crudos, también conviene enjuagar con agua limpia y secar con otro paño.

Por qué recomiendan rociar vinagre blanco y cáscaras de naranja en la mesada de la cocina

Esta preparación se volvió popular porque combina el poder de limpieza del vinagre blanco con el aroma natural de las cáscaras de naranja. Mientras el vinagre ayuda a remover suciedad cotidiana y manchas, las cáscaras aportan aceites esenciales que suavizan su olor característico y dejan una fragancia cítrica más agradable.

Sin embargo, no es una mezcla adecuada para todas las superficies. Se recomienda evitar su uso sobre:

Mármol

Piedra natural

Granito sin sellar

Esto sucede porque el ácido acético del vinagre puede dañar estos materiales con el uso frecuente. Además, aunque resulta útil para la limpieza diaria, no sustituye a un desinfectante cuando es necesario eliminar microorganismos en situaciones que requieren una desinfección específica.