El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos emitió recientemente una alerta de salud pública por un producto de carne que fue incorrectamente etiquetado.

Esta carne seca se vendió sin declarar la presencia de trigo, un alérgeno que puede provocar reacciones graves y en ciertos casos mortales para quienes son sensibles a este alimento.

Si bien no se solicitó un retiro del mercado porque el producto ya no se encuentra disponible para la venta, las autoridades advirtieron que aún puede permanecer en los freezers de los consumidores, por lo que se instó a que se revisen las reservas y se tiren los lotes afectados.

¿Cuáles son los lotes de carne afectados?

La alerta corresponde a los paquetes de 2.5 onzas de “STREET’S BEEF Jerky TERIYAKI FLAVOR" producidos entre el 7 de agosto de 2025 y el 1 de julio de 2026.

Los lotes que se incluyen en la alerta son

0701271

0520271

04014271

0415271

0211271

1015261

1016261

1029261

0909261

0806261

0820261

Para identificar el producto es importante considerar que tiene impreso el número de establecimiento EST.21827 dentro del sello de inspección de USDA.

Aconsejan a los consumidores desechar el producto y no ingerirlo.

Por qué es peligroso que el trigo no esté declarado

La presencia de un alérgeno puede causar serias reacciones en personas sensibles, por lo que todos los productos alimenticios que los contienen deben declararlos como advertencia al consumidor.

“Las reacciones alérgicas alimentarias varían en gravedad, desde síntomas leves que implican urticaria e hinchazón del labio hasta síntomas graves y potencialmente mortales, a menudo llamados anafilaxia, que pueden implicar problemas respiratorios fatales y shock”, indica FDA en un artículo publicado sobre el tema.

Al momento de emisión de la alerta, no había reportes de reacciones adversas.

Qué deben hacer los consumidores que compraron esta carne

El consejo para quienes aún tengan paquetes almacenados en su freezer es

No consumir el producto

Tirarlo a la basura

O devolverlo al lugar donde fue adquirido

Las etiquetas e imágenes del producto pueden consultarse clicando aquí.