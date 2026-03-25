Estados Unidos prohibirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros naturalizados que hayan postergado la renovación del pasaporte, especialmente cuando el documento esté vencido o en proceso de actualización. La vigencia del pasaporte es un requisito obligatorio para cruzar fronteras y su ausencia puede bloquear cualquier viaje internacional. Las autoridades migratorias refuerzan los controles y remarcan que no existe margen de excepción: un documento expirado o inválido impide embarcar vuelos al exterior y completar los procedimientos de entrada o salida. En este contexto, quienes demoren la gestión quedan fuera del sistema de viajes hasta contar con una libreta válida, lo que puede afectar planes personales, laborales o migratorios. El país exige un documento vigente para cualquier traslado internacional. Sin este requisito, ninguna persona puede superar los controles fronterizos ni abordar un avión con destino al exterior. Incluso si la fecha de expiración es reciente, deja de ser aceptado de forma automática. A su vez, cuando se inicia la actualización, la libreta anterior queda anulada y pierde validez para cualquier uso. Esto implica que no es posible viajar hasta recibir la nueva emisión, sin importar la urgencia o la existencia de reservas confirmadas. Casos en los que se bloquea el viaje: Para evitar restricciones, es clave completar la gestión dentro de los plazos establecidos y cumplir con todas las condiciones exigidas por las autoridades. El Gobierno habilita el proceso en línea en ciertos casos, siempre que se respeten criterios vinculados a la vigencia y estado del documento. También se requiere una fotografía digital reciente, información personal completa y el pago correspondiente, que comienza en u$s 130 para el formato estándar. Existen fallas frecuentes que pueden generar demoras o rechazos, lo que extiende los tiempos y complica cualquier planificación. Uno de los principales riesgos es recurrir a páginas no oficiales que prometen acelerar la gestión, pero que pueden derivar en fraudes o invalidaciones. Si la autoridad solicita datos extra y no se responde dentro del plazo indicado, la gestión puede cancelarse. En ese caso, será necesario comenzar nuevamente desde cero, lo que incrementa el riesgo de no poder viajar en la fecha prevista.