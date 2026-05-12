En medio de la presión económica que atraviesan millones de familias en Estados Unidos, el estado de Georgia puso en marcha una nueva ronda de reembolsos fiscales que podría significar un alivio directo para los bolsillos de sus residentes. La medida contempla pagos únicos de hasta 500 dólares y beneficiará a quienes cumplan determinados requisitos fiscales. Según informaron las autoridades estatales, los depósitos ya comenzaron y llegarán de manera automática, sin necesidad de hacer un trámite adicional. El programa fue aprobado dentro del paquete fiscal estatal y representa una devolución de excedentes presupuestarios acumulados por el gobierno local. Para acceder al beneficio, los contribuyentes deben: Los montos máximos establecidos son: Sin embargo, el monto final dependerá de la carga tributaria de cada persona, ya que nadie podrá recibir más de lo que aportó en impuestos durante el período correspondiente. El Departamento de Ingresos de Georgia confirmó que los pagos comenzaron a emitirse desde el 4 de mayo de 2026 y que el dinero será enviado mediante el mismo método utilizado en reembolsos anteriores: Además, el estado habilitó una plataforma digital para que los contribuyentes puedan consultar el estado del pago y verificar si califican para recibirlo. Esta es la cuarta ronda de reembolsos especiales aprobada en Georgia en los últimos años, una estrategia que busca devolver parte del superávit fiscal directamente a los ciudadanos en lugar de destinar esos fondos a nuevos programas de gasto público.