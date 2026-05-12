La cotizacióndel Peso mexicano este martes 12 de mayo en Estados Unidos es de 17.24 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.26% en comparación con la jornada anterior. El peso mexicano registró una leve caída en la última semana (-0.11%) y una depreciación más acentuada en el último año (-8.82%), indicando una tendencia bajista reciente en su cotización. Caída en las ganancias de las Sofomes anticipa préstamos más difíciles y caros para los mexicanos La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana es de 6.64%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.68%. Hoy, la cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que el valor de la moneda se ha apreciado en comparación con los días pasados, lo que es un signo alentador para la economía local. En contraste, si el dato de 1 fuera negativo, significaría que la moneda ha perdido valor en relación a otros días, lo cual podría generar preocupación entre los inversores. La tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso, lo cual podría facilitar un entorno económico más favorable. Caída en las ganancias de las Sofomes anticipa préstamos más difíciles y caros para los mexicanos Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Los ciudadanos que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Vuelven a rugir los motores: La producción de autos en México logra su mejor arranque en 7 años