En Estados Unidos, las autoridades confirmaron que avanzarán con embargos sobre cuentas bancarias y bienes de las personas incluidas en un listado oficial de deudores, una medida que impacta directamente en quienes mantienen obligaciones impagas. La decisión ya está en marcha y puede afectar activos financieros, vehículos y otros bienes registrados. La acción se aplica sobre quienes figuran en registros estatales vinculados a deudas de manutención infantil, donde el incumplimiento habilita mecanismos de cobro forzoso. En estos casos, el Estado puede intervenir sin necesidad de nuevos avisos previos, según el marco legal vigente. Aunque suele asociarse al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por su rol en la recaudación, la ejecución concreta de estos embargos corresponde a autoridades estatales, como la Fiscalía General de Texas, que coordina la identificación de deudores y la aplicación de sanciones. Las medidas alcanzan a personas que figuren en el listado oficial de deudores de manutención infantil del estado de Texas y mantengan pagos atrasados. En particular, se trata de padres no custodios con deuda vigente registrada en el sistema estatal. Estar incluido en este registro activa automáticamente la posibilidad de embargo sobre distintos tipos de activos. Esto significa que las autoridades pueden iniciar acciones directas sobre bienes y cuentas sin requerir instancias adicionales de notificación. Entre los activos alcanzados por estas medidas se incluyen: Además, el incumplimiento puede derivar en restricciones adicionales que afectan la vida cotidiana del contribuyente. Estas acciones forman parte de un sistema integral de cumplimiento que busca forzar la regularización de la deuda. La verificación debe realizarse en la página oficial de deudores de manutención infantil del estado correspondiente, como Texas, donde se publican los casos activos que pueden derivar en embargos. El listado es público y se actualiza periódicamente, por lo que cualquier persona puede consultar si figura en él y evaluar su situación antes de que se ejecuten medidas sobre sus bienes. Para evitar o levantar un embargo, las autoridades recomiendan: Una vez acreditado el pago o acuerdo, el Estado puede retirar las sanciones, desbloquear cuentas y restituir los derechos afectados.