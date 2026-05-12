El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementó una flexibilización que podría facilitar el acceso a la residencia legal para miles de migrantes extranjeros vinculados al sistema de salud. La novedad beneficia principalmente a médicos extranjeros que trabajan o buscan trabajar en Estados Unidos y que cuentan con documentación migratoria vinculada a visas laborales y solicitudes de residencia permanente. En los últimos meses, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y el USCIS habían aplicado revisiones más estrictas sobre distintos beneficios migratorios. Esa situación provocó retrasos en solicitudes de residencia, permisos de trabajo y cambios de estatus para extranjeros provenientes de determinados países. El problema afectó especialmente a profesionales médicos extranjeros que trabajan en hospitales, clínicas y centros de salud estadounidenses. Ahora, USCIS incorporó una excepción que permite continuar procesando casos vinculados a médicos extranjeros.. La medida está enfocada en médicos migrantes que poseen documentación laboral y migratoria válida para desempeñarse dentro del sistema de salud de Estados Unidos. En muchos casos, estos profesionales tramitan visas de empleo o solicitudes de residencia permanente patrocinadas por hospitales y organizaciones médicas. La decisión podría beneficiar a hospitales y centros médicos estadounidenses que enfrentan escasez de profesionales en distintas regiones del país y dependen de trabajadores extranjeros para cubrir puestos clave dentro del sistema sanitario. La modificación representa una señal importante para miles de extranjeros que esperan definiciones migratorias en Estados Unidos, especialmente aquellos que dependen de autorizaciones laborales para mantener su situación legal dentro del país. Aunque las autoridades estadounidenses todavía no publicaron un comunicado amplio detallando todos los alcances de la medida, distintos especialistas confirmaron que USCIS ya comenzó a aplicar esta flexibilización en casos vinculados al sector médico.