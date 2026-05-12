El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos confirmó que continuará avanzando con procesos de cobro y embargo contra contribuyentes que no hayan presentado su declaración de impuestos correspondiente a abril. La agencia federal puede iniciar revisiones financieras, registrar bienes y aplicar sanciones sobre propiedades, cuentas bancarias y salarios de quienes mantengan deudas tributarias sin resolver. IRS posee autoridad legal para reclamar pagos pendientes vinculados a impuestos federales. Cuando una persona ignora avisos oficiales o no regulariza su situación tributaria, la agencia puede aplicar gravámenes y embargos sobre distintos bienes. Entre las medidas más frecuentes aparecen las retenciones de salarios, el congelamiento de cuentas bancarias y las restricciones sobre propiedades personales. En algunos casos, el IRS también puede registrar deudas fiscales sobre viviendas, vehículos y otros activos del contribuyente. Las autoridades fiscales explican que el proceso suele comenzar con notificaciones enviadas por correo. Si la deuda permanece impaga y el contribuyente no responde, el organismo puede avanzar con acciones de cobro más severas autorizadas por la legislación federal. El documento clave es la declaración federal de impuestos correspondiente al último año fiscal. Este formulario permite al IRS calcular correctamente los ingresos, deducciones y obligaciones tributarias de cada persona. Incluso quienes no pueden pagar inmediatamente los impuestos adeudados deben presentar la declaración dentro del plazo oficial. Además de multas e intereses acumulativos, los contribuyentes que ignoren los requerimientos del IRS pueden quedar expuestos a procedimientos de embargo y cobro federal.