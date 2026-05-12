En la sesión de apertura de este martes, 12 de mayo de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.62 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.41% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco subió 2.20%, mientras que en el último año la variación fue de 1.56%, indicando fortalecimiento reciente con alza anual moderada. Caída en las ganancias de las Sofomes anticipa préstamos más difíciles y caros para los mexicanos La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 25.10%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones, ya que este valor es mayor que la volatilidad anual del 19.82%. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha ido en aumento, lo que podría ser un indicativo de mayor estabilidad económica. El alza en el valor del Quetzal sugiere una mayor confianza en la economía local, lo cual es un buen signo para el comercio y las inversiones en el país. Sin embargo, es importante monitorizar cómo se comportará esta tendencia en los próximos días para evaluar su sostenibilidad. Caída en las ganancias de las Sofomes anticipa préstamos más difíciles y caros para los mexicanos Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Vuelven a rugir los motores: La producción de autos en México logra su mejor arranque en 7 años para finalizar, compara tasas y comisiones en bancos y casas de cambio, evita aeropuertos y hoteles, usa ATMs de tu banco o red aliada, verifica el tipo en apps fiables y prefiere tarjetas sin comisiones.