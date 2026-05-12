Recibir una herencia puede parecer el cierre de un proceso familiar, pero en Estados Unidos también implica atravesar una serie de pasos formales que no siempre son evidentes. Un detalle administrativo que suele pasarse por alto puede cambiar por completo el resultado final y generar consecuencias inesperadas sobre los bienes heredados. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece que, si la persona fallecida tenía impuestos atrasados, esa deuda debe pagarse antes de repartir la herencia. Antes de distribuir los bienes, es necesario: Si no se regulariza la situación: Para recuperar la deuda, el IRS puede avanzar sobre: