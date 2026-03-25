Cuando fallece el titular de una cuenta bancaria, los principales bancos de Estados Unidos —como Bank of America, JPMorgan Chase y Wells Fargo— confirman que los familiares deben seguir un procedimiento específico para poder acceder al dinero. El proceso depende del tipo de cuenta, las designaciones previas y la documentación disponible. En la práctica, no todas las cuentas se manejan igual: algunas permiten acceso inmediato, mientras que otras quedan bloqueadas hasta que interviene la Justicia. Por eso, entender cómo funciona cada caso es clave para evitar demoras o conflictos. Las propias entidades financieras detallan que actuar rápidamente, con la documentación correcta, puede acelerar el acceso a los fondos y evitar que el dinero quede retenido durante meses. Los bancos de Estados Unidos indican que el primer paso es identificar si la cuenta tiene cotitular, beneficiario o si forma parte de un patrimonio sucesorio. En todos los casos, el certificado de defunción es el documento base para iniciar cualquier trámite. Las principales entidades financieras coinciden en los pasos generales, pero cada una detalla cómo se gestiona internamente el proceso. Bank of America explica en sus guías oficiales que los familiares deben notificar el fallecimiento y presentar documentación que acredite su vínculo o autoridad legal. Además, aclara que, si existe un beneficiario, los fondos pueden transferirse directamente sin necesidad de pasar por un tribunal. Por su parte, JPMorgan Chase señala que el banco puede solicitar documentos adicionales, como cartas de administración o designación de albacea, antes de liberar los fondos. También indica que, si no hay beneficiarios, el dinero se paga al patrimonio del fallecido. En la misma línea, Wells Fargo detalla que el acceso a las cuentas queda restringido hasta verificar quién tiene derecho legal sobre los fondos. La entidad remarca que, en ausencia de designaciones, solo un representante autorizado por el tribunal puede gestionar el dinero. Cuando no hay cotitulares ni beneficiarios, las cuentas bancarias pasan a un proceso sucesorio supervisado por un tribunal. En este escenario, un juez determina cómo se distribuyen los bienes según el testamento o la ley estatal, y designa a un administrador del patrimonio. El acceso a los fondos queda limitado hasta que ese proceso se completa, lo que puede demorar varios meses dependiendo del caso. Por este motivo, los especialistas recomiendan mantener actualizadas las designaciones de beneficiarios y revisar periódicamente la estructura de las cuentas, ya que esto permite evitar procesos largos y facilita una transferencia directa del dinero.