El pasaporte es el documento esencial para viajar al exterior, ya que permite acreditar la identidad y nacionalidad de una persona ante las autoridades migratorias. Sin él, no es posible ingresar ni salir legalmente de la mayoría de los países. Estados Unidos está lejos de ser la excepción ya que cuenta con uno de los controles migratorios más estrictos del mundo. Las autoridades migratorias de Estados Unidos advirtieron que no alcanza con tener un pasaporte vigente: el documento también debe estar en buen estado físico para ser considerado válido. Los viajeros que presenten pasaportes dañados, rotos o deteriorados pueden ver bloqueado su ingreso o salida del país. Si tu pasaporte está vigente pero ya no es considerado válido por daño o deterioro, no existe un “arreglo” o revalidación: la única solución es tramitar un reemplazo. Para ello, se debe: