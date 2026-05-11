Viajar hacia o desde Estados Unidos requiere cumplir con requisitos estrictos de documentación. Un simple error o la falta de un documento clave puede impedir el embarque o el ingreso al país, incluso si el viaje ya está programado. Las autoridades migratorias y el Departamento de Estado de los Estados Unidos establecen que toda persona debe presentar un pasaporte válido para poder entrar o salir del país. Es que el pasaporte es el principal requisito para: Para ser aceptado, el pasaporte debe: Las consecuencias son inmediatas: Dependiendo del viajero, pueden exigirse otros documentos: