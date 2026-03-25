Mantener en vigencia el pasaporte estadounidense es fundamental para todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados que utilizan este documento para viajar internacionalmente. En ese marco, el Departamento de Estado explica en qué situaciones durante el proceso de renovación se retiene el pasaporte de un viajero como parte protocolar esencial del proceso administrativo, aunque posteriormente volverá a devolverse. De acuerdo con la normativa vigente, toda persona que tenga un ejemplar que deba renovarse por correo tiene que devolver su ejemplar anterior, así se trate de la tarjeta o de la libreta pasaporte. El objetivo de esta “retención administrativa” es eliminar cualquier tipo de duplicado, reforzar la verificación de identidad y garantizar que solamente se cuente con un pasaporte en vigencia. Cuando el documento que debe renovarse no se entrega, la gestión es automáticamente rechazada y el viajero dejará de contar con un pasaporte válido para realizar viajes internacionales en el momento en el que venza su ejemplar actual. Una vez emitido el nuevo, el pasaporte que antes había sido entregado se devuelve en un paquete separado.