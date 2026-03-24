Las autoridades de Estados Unidos recordaron que tener el pasaporte vigente es un requisito indispensable para viajar internacionalmente. Quienes hayan demorado la renovación y presenten un documento vencido pueden ver restringido su ingreso o salida del país. Los controles se realizan en aeropuertos y fronteras bajo la supervisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), encargadas de verificar la documentación antes del embarque y en los controles migratorios. Para viajar hacia o desde Estados Unidos, el pasaporte debe: Corto y claro, no hay un documento más importante que el pasaporte para viajar internacionalmente. Es la base de todo. Sin embargo, dependiendo del caso, hay otros documentos igual de críticos, o complementarios, que pueden definir si se puede viajar o no.